Kevin De Bruyne evenaarde record Thierry Henry: "Ik had het record al, want jullie hebben er twee van mij afgenomen"

Kevin De Bruyne sloot het seizoen af in stijl. Met een assist en twee prachtige doelpunten was hij alweer de grote blikvanger op het veld bij City.

Met zijn assist evenaarde hij het record van Thierry Henry, die in 2003 ook 20 assists gaf. "Het is leuk om dat record met Thierry te delen", gaf De Bruyne aan na de wedstrijd.

Toch was De Bruyne ook een beetje teleurgesteld. De Premier League besloot namelijk twee assists van De Bruyne niet aan hem toe te geven, omdat ze onderweg nog afweken op een verdediger.

"In mijn ogen had ik het record al verbroken, want jullie hebben er twee van mij afgepakt. Ik blijf die assists claimen, dus stond ik al boven hem. Maar het is wat het is."

De twee assists in kwestie kwamen er in wedstrijden tegen Arsenal. In beide gevallen week de bal nog even af op een verdediger, alvorens een Manchester City-speler een doelpunt wist te maken.

Het nieuwe normaal in de Premier League is het oude normaal: @DavidLuiz_4 de anti-held, @DeBruyneKev de held! 🙈 pic.twitter.com/mnspDtx7UP — Play Sports (@playsports) June 17, 2020