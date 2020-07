Nationale Veiligheidsraad ook belangrijk voor (prof)voetbal in België: 'Noodplan voor verbod op competitiesport ligt klaar'

Het wordt opnieuw een cruciale week voor het voetbal in België. Vrijdag moet de beslissing van het stopzetten van de competitie (en de degradatie van Waasland-Beveren) worden herbevestigd op een algemene vergadering van de Pro League, ondertussen is er ook nog het coronavirus.

In de maand augustus zal er moeten gespeeld worden zonder publiek. Dat liet Ben Weyts zondag al doorschemeren, de Nationale Veiligheidsraad zal dat op maandag normaal gezien bekrachtigen.

En dat is natuurlijk maar de eerste stap die wordt gezet, want mogelijk volgen er de komende dagen of weken nog verstrengingen.

Noodplan

Alles hangt af van hoe de coronacijfers zullen evolueren. Er ligt volgens Het Laatste Nieuws in ieder geval een noodplan klaar.

In dat 'oranje draaiboek' van Weyts zou contactsport opnieuw verboden worden. En dan komt ook het competitievoetbal in België op de helling te staan. De Pro League maakt zich (voorlopig) geen zorgen, gezien de vele coronatests die binnen het profvoetbal worden afgenomen denken ze het wel veilig te kunnen houden met bepaalde maatregelen.