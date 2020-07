Philippe Clement zet de boel op scherp: "Antwerp gehavend? Daar hebben ze zelf voor gekozen"

Nog vijf keer slapen en we krijgen (als alles normaal verloopt) nog eens een wedstrijd met inzet te zien op de Belgische velden. En wat voor een: Club Brugge gaat op zoek naar een historische dubbel.

Philippe Clement lijkt er met zijn Club Brugge alvast klaar voor, blauw-zwart lijkt de favoriet voor de finale te zijn.

Deels ook omdat Antwerp toch met een verhakkeld team moet aantreden: Bolat, Mirallas en Defour zijn onder anderen vertrokken, terwijl nieuwkomers Butez, Verstraete, Boya en De Pauw niet mogen meespelen.

Gehavend?

"Antwerp gehavend aan de start? Daar hebben ze zelf voor gekozen", is Philippe Clement duidelijk in Het Laatste Nieuws.

"Dit had ons ook kunnen gebeuren, maar is niet het geval. Antwerp heeft ervoor gekozen om hun spelers niet te verlengen of ze niet te houden."