Pro League hakt knoop door en beslist over fans in stadion bij competitiestart (als er mag gevoetbald worden)

De competitiestart zal achter gesloten deuren worden gespeeld. De Pro League heeft beslist om die maatregel voor alle clubs door te voeren. Eerder hadden onder meer RSC Anderlecht en Standard de beslissing al op een eigen houtje genomen.

De Veiligheidsraad besliste vanmiddag dat evenementen in openlucht - en daar behoort een voetbalwedstrijd toe - met publiek zijn toegelaten. De aanwezige fans worden teruggeschroefd van vierhonderd naar tweehonderd personen.

De Pro League besliste dan maar ineens om alle wedstrijden in augustus - HIER kan je nog eens nalezen dat de start niet zo zeker meer is - achter gesloten deuren af te werken. “Zo is het duidelijk voor iedereen”, aldus Stijn Van Bever in Het Nieuwsblad.

Met de twee ploegen, de staf, het medische personeel, de media,... zitten we sowieso al aan tweehonderd personen in een stadion

“Met de twee ploegen, de staf, het medische personeel, de media,... zitten we sowieso al aan tweehonderd personen in een stadion”, besluit de woordvoerder van de Pro League. “Daar kunnen geen anderen meer bij.”