Alle regionale wedstrijden verboden in Vlaanderen en bekercompetitie 2020-2021 uitgesteld

Geen regionale voetbalwedstrijden in Vlaanderen tot 25 augustus. Dat heeft Voetbal Vlaanderen zonet beslist. De KBVB heeft alvast in overleg met de provincie Antwerpen en met de Pro League besloten om ook de eerste 5 speeldagen van de bekercompetitie 2020-2021 uit te stellen.

Tot 25 augustus in Vlaanderen geen zaalvoetbal, minivoetbal of veldvoetbal meer in het amateurvoetbal en provenciaal voetbal. In het Antwerps grondgebied zijn ook alle trainingen verboden.

Ook de U21 en de U18-ploegen mogen niet meer in actie komen tot die tijd. De U17 en alle andere jeugdploegen mogen wel nog vriendschappelijke wedstrijden spelen, maar toernooien zijn verboden. Behalve de ouders van de spelertjes zullen geen toeschouwers toegelaten worden.

Door die beslissing kunnen heel wat bekerwedstrijden die normaal gezien dit weekend zouden gespeeld worden, niet doorgaan.

De KBVB heeft al laten weten dat de eerste vijf speeldagen van de bekercompetitie van 2020-2021 uitgesteld zijn. Bij de vrouwen zijn de eerste drie speeldagen van de bekercompetitie uitgesteld:

"Door de verstrengde Covid-19 maatregelen in de provincie Antwerpen heeft de KBVB in overleg met zijn vleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF alsook met de Pro League beslist om de eerste 5 speeldagen van de bekercompetitie 2020-2021 bij de mannen en de eerste 3 speeldagen van de bekercompetitie 2020-2021 bij de vrouwen uit te stellen.

Het verbod om in de provincie Antwerpen te voetballen, heeft gevolgen voor het bekertoernooi over heel het land. De eerste ronde bij de mannen stond geprogrammeerd voor het weekend van 8 en 9 augustus, de eerste ronde bij de vrouwen stond geprogrammeerd voor het weekend van 15 en 16 augustus. Een nieuwe startdatum zal vastgelegd worden in functie van de (provinciale) Covid-19 maatregelen en in nauw overleg met de vleugels en de Pro League."