Daar is aanwinst nummer negen al! KV Oostende haalt Senegalese aanvaller bij Saint-Étienne

En daar is aanwinst nummer negen! KV Oostende heeft een nieuwe aanvaller beet. Ze haalt Makhtar Gueye bij Saint-Étienne.

KV Oostende kondigde op haar sociale mediakanalen zonet hun negende aanwinst van deze transferperiode aan. Aanvaller Makhtar Gueye komt over van Saint-Étienne en tekende een contract tot 2024 met de optie voor een extra jaar.

De Senegalese spits tekende in 2018 bij Saint-Étienne. Vorig seizoen werd uitgeleend aan tweedeklasser Nancy. Bij Nancy scoorde hij zeven keer in 23 wedstrijden. Hij is al de negende aanwinst van de kustploeg, maar bij KV Oostende zijn ze van plan om nog een paar keer toe te slaan op de transfermarkt.

Kersvers KVO-"Executive President" Gauthier Ganaye reageert: "Ik probeerde al enkele maanden om hem hier te krijgen dus dit is een belangrijke aanwinst voor ons. Nu kijken we nog om ons te versterken in de defensie en op het middenveld en dan is ons huiswerk af. Er ligt wel wat werk op de plank, maar we zullen een jonge, attractieve ploeg zijn om naar te kijken."