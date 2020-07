🎥 Hilarisch! Mourinho, Klopp en Arteta moeten eraan geloven in heerlijk imitatiefilmpje

Hoe blikken de managers van de topteams in Engeland terug op het seizoen van hun club? Komiek Conor Moore kroop in de huid van Pep Guardiola en co en leverde een treffende imitatie af, inclusief ruimte voor enige overdrijving.

"Dit is mijn grootste verdienste als trainer: Tottenham in de Premier League houden zonder een goede speler. Niet één", zo imiteerde Conor Moore José Mourinho in de eigenwijze stijl van de Portugees. Maar ook Jürgen Klopp (Liverpool), Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United), Mikel Arteta (Arsenal), Pep Guardiola (Manchester City) en Unai Emery (ex-Arsenal) moesten eraan geloven en dat leverde toch wel hilarisch beelden op. Managers Review 2020 Premier League!! pic.twitter.com/UrB8q5O2S2 — Conor Moore (@ConorSketches) July 26, 2020