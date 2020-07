AA Gent zet titelambities kracht bij en haalt nu ook geldbuidel boven voor aanvaller die concurrentie met Yaremchuk en Depoitre moet aangaan

Op de bekendmaking is het nog even wachten, maar de deal is wel alvast in kannen en kruiken en dus heeft KAA Gent opnieuw beet. De gedroomde aanvaller komt naar de Arteveldestad. Met dank aan zijn ploegmaat?

UPDATE: Heidenheim heeft de deal ondertussen ook bevestigd en wenst Kleindienst alvast veel succes bij zijn nieuwe ploeg. Nach Niklas Dorsch verlässt mit Tim Kleindienst ein zweiter Profi den FCH zum Champions-League Qualifikations-Teilnehmer @KAAGENT.

Danke für alles und viel Erfolg für die Zukunft, Tim!

Alle Infos: 👉 https://t.co/T627UjlqQF

🔴🔵 Zweite Liga. Erste Liebe. #NurDerFCH pic.twitter.com/tOKojhg8kq — 1. FC Heidenheim 1846 (@FCH1846) July 30, 2020 Tim Kleindienst tekende een contract voor liefst vier seizoenen bij KAA Gent en zal de komende jaren moeten helpen zorgen voor de doelpunten in de Ghelamco Arena. De 24-jarige spits was een van de sterkhouders bij het Duitse FC Heidenheim en greep met dat team maar net naast promotie richting de Bundesliga. Kleindienst was bovendien een ploegmaat van Niklas Dorsch, die eerder al Heidenheim inruilde voor de Buffalo's. Veertien goals De Duitse aanvaller was met liefst veertien goals en zes assists in de Duitse tweede klasse zeer belangrijk voor zijn team. Het leverde hem onder meer de belangstelling op van diverse Turkse teams, maar uiteindelijk koos hij dus voor Gent. Woensdag legde hij medische testen af, daarna lag er een contract voor de lange termijn klaar. Bij Gent zochten ze al even naar een doeltreffende spits. De Duitser onderging eerder deze maand nog een ingreep aan de knie na een lang seizoen, maar dat zou normaal gezien niet al te ernstig mogen zijn. Bij Gent hebben ze met Yaremchuk en Depoitre al twee aanvallers in de rangen lopen, maar in de strijd om een mogelijke titel met Club Brugge & co wilden ze nog een extra goalgetter aanwerven. Eldor Shomurodov werd eerder genoemd, maar Rostov beet niet. En dus werd het Kleindienst, een grote (1m94) spits die een jaar geleden nog voor drie miljoen euro werd verkocht door Freiburg aan Heidenheim. Het hoeft geen betoog dat Gent de geldbuidel opnieuw flink heeft opengetrokken, een gevolg van de nieuwe financiële realiteit die heerst in de Ghelamco Arena (lees er HIER nog eens alles over).