🎥 Daar kan je niét naast kijken! KV Mechelen stelt gloednieuwe en kleurrijke spelersbus voor

De Belgische profclubs stellen dezer dagen hun nieuwe shirt voor de komende voetbaljaargang voor. KV Mechelen kwam vanmiddag met een extraatje op de proppen.

De spelers van Malinwa zullen vanaf vandaag in stijl worden rondgereden. KV Mechelen laat weten dat de nieuwe spelersbus in gebruik genomen is.

De Mercedes in kwestie draagt niet alleen het logo van de Maneblussers, maar ook de clubkleuren zijn oververtegenwoordigd. We zijn alvast fan!