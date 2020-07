'Tot tien miljoen euro verlies voor Club Brugge, dat rekent op zijn supporters om schade te beperken'

Club Brugge beraamde zijn budget deze week op liefst 90 miljoen euro, waarmee geen enkele club nog maar in de buurt van hen komt. Maar ...

Bij de berekening van dat budget hielden ze wel rekening met de gelden van de seizoenskaarthouders voor het nieuwe seizoen.

Mogelijk zullen ze de komende weken en maanden compensaties moeten geven aan de supporters, omdat ze niet naar de wedstrijden kunnen komen.

Compenseren

Blauw-zwart mikt op een compensatie van 5% per gemiste wedstrijd, waardoor ze een raming van tien miljoen euro verloren gelden maakten als er tot Nieuwjaar geen supporters binnen zouden mogen.

Wel hopen ze volgens Het Laatste Nieuws erop dat de supporters geen claims gaan inrichten en dat ze zich op andere manieren dan cash - bijvoorbeeld via vouchers of via de fanshop - willen laten compenseren.