Is Anthony Vanden Borre helemaal terug? Hij staat op de ploegfoto en dit is zijn rugnummer

Anthony Vanden Borre loopt vooralsnog steeds rond op Neerpede. Vincent Kompany en Frank Vercauteren zien geen kwaad in de voormalige Rode Duivel. Paars-wit heeft dan wel andere plannen met hem, maar misschien eerst nog eens opdraven? Hij staat alvast op de ploegfoto. Inclusief rugnummer!

Baat het niet, dan schaadt het niet. Anthony Vanden Borre werkt de voorbereiding af met de A-kern van RSC Anderlecht. De kans is héél klein dat hij ooit nog een vaste waarde zal worden in het Astridpark, maar je weet maar nooit.

Anderlecht heeft andere plannen met Vanden Borre. De Belgische recordkampioen ziet een rol voor hem weggelegd binnen de jeugdwerking. Sinds zijn terugkeer bekommert de voormalige Rode Duivel zich over de jonge talenten.

Vanden Borre weet als geen ander hoe het niét moet. En de jonge gasten luisteren. De paars-witte goudhaantjes zien in Vanden Borre hét voorbeeld dat je er als voetballer niet komt met talent alleen.

Ook Vanden Borre zelf zal niet meer vertrekken. Een contract als speler bij een andere club? Daar zal hij voor passen. De flankverdediger is terug thuis. Hij wordt gewaardeerd en met Vincent Kompany is zijn mentor in de buurt.

Copy

Eerder vandaag werd de ploegfoto van paars-wit genomen. We weten ondertussen al dat Vanden Borre op de gevoelige plaat werd vastgelegd. Bovenstaand filmpje toont zelfs dat hij rugnummer achttien kreeg toegewezen. Zou het dan toch?