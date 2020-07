Nog 8 dagen tot de competitiestart en de duidelijkheid is ver zoek: "Lachwekkend gewoon" & "Grote clubs hebben alleen aan zichzelf gedacht"

Op 8 augustus gaat de Jupiler Pro League van start met een duel tussen Club Brugge en Charleroi. Volg de kalender althans, maar die werd donderdag van tafel geveegd. De duidelijkheid is ver zoek...

En dat vindt ook Mo Messoudi. De analist is na een poos zelfs gestopt met de hele situatie te volgen. "Wie kan er nog aan uit? Het is lachwekkend dat we nu nog altijd niet weten hoe 1A en 1B er volgend jaar zullen uitzien", stelde hij bij Gazet van Antwerpen.

Onafhankelijk bestuur bij de Pro League

Een oplossing was volgens Messoudi nochtans voor de hand liggen. "Enkele grote clubs hebben alleen maar aan zichzelf gedacht. Als ze voor 18 ploegen hadden gekozen, konden de profclubs zich veel miserie en onduidelijkheid besparen."

"Ik pleit voor een onafhankelijk bestuur bij de Pro League dat bindende besluiten kan nemen. Nu kan elke club naar het BAS of naar de rechtbank stappen en weten we een paar dagen voor de start van de competitie nog altijd niets", stelde Messoudi zelf nog een oplossing voor om gelijkaardige situaties in de toekomst te voorkomen.