Euforie bij Waasland-Beveren: "Nu laten zien dat we ook thuishoren op het hoogste niveau"

Waasland-Beveren leek aanvankelijk het grootste slachtoffer te worden van de stopgezette competitie. Er werd besloten om de club te laten degraderen, maar daar legde W-B zich niet bij neer. Na veel juridisch getouwtrek mogen de Leeuwen het seizoen dan toch aanvatten in 1A.

De opluchting is dan ook enorm bij de Leeuwen van het Waasland. "Opluchting is het gevoel dat overheerst. Ik ben blij dat de collega-clubs ook hebben ingezien dat het oneerlijk zou zijn mochten wij als enige ploeg worden gestraft tijdens een crisisperiode", reageerde voorzitter Dirk Huyck op de webstek van de club.

Door de uitspraak van de kortgedingrechter op donderdag zag de Pro League zich genoodzaakt om Waasland-Beveren alsnog in de kalender op te nemen. Anders hing er hen een torenhoge dwangsom boven het hoofd.

Klaarstomen voor 1A

"Het is jammer dat er vele rechtszaken aan vooraf gingen, dat heeft als mens een tol geëist. Ik ben blij dat we dat nu achter ons kunnen laten en ons kunnen focussen op waar het echt om draait in een voetbalclub", aldus Huyck.

De competitiestart komt er snel aan en daarin zullen de Waaslanders het beter moeten doen dan in het vorige seizoen. "We gaan nu gemotiveerder dan ooit aan de slag en laten zien dat we ook thuishoren op het hoogste niveau. Ik wil ook graag nog alle supporters bedanken die op ieder moment achter de club blijven staan zijn. Een speciaal woordje van dank ook aan de advocaten die fantastisch werk hebben geleverd", besloot Huyck.