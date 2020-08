Arsenal wint FA Cup en verzekert zich van Europees voetbal

Arsenal is er dan toch in geslaagd om een heel wisselvallig seizoen met een positieve nooit te eindigen door de FA Cup te winnen. In de finale tegen Chelsea werd het 2-1 voor Arsenal.

In de competitie eindigde Arsenal op de achtste plek en greep dus naast een Europees ticket. Chelsea eindigde vierde en is zeker van Champions League volgend seizoen. Buiten een extra trofee voor in de prijzenkast, stond er voor Arsenal met een ticket voor de Europa League net wat meer op het spel.

Chelsea komt op voorsprong

Maar de wedstrijd begon niet goed voor The Gunners. Na amper 5 minuten komt Chelsea op voorsprong via Christian Pulisic. Na een slim hakje van Giroud, slalomt Pulisic zich voorbij de laatste verdedigers om dan de bal tegen de touwen te trappen.

Aubameyang to the rescue

Net voor het halfuur haalt Azpilicueta een alleen doorgebroken Aubemeyang onderuit. De scheidsrechter fluit voor een penalty en geeft de Chelsea-verdediger een gele kaart. Aubameyang zet zich zelf achter de bal en hangt de bordjes opnieuw gelijk.

Na de rust gaat Arsenal erop en erover, opnieuw via Aubameyang. De aanvaller laat zien waarom Arsenal best zijn portefeuille opentrekt om hem een nieuw contract aan te bieden.

Enkele minuten later krijgt Chelsea-middenvelder Kovacic zijn tweede gele kaart waardoor The Blues met tien spelers overblijven. Ze slagen er niet in om het laatste kwartier een echte vuist te maken waardoor Arsenal voor de 14e keer in zijn clubgeschiedenis de FA Cup wint.