Geen Cristiano Ronaldo in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen

Cristiano Ronaldo zal niet aantreden in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen. Hij is niet opgenomen in de selectie van Juventus voor de wedstrijd tegen AS Roma. Hij krijgt een avondje rust in aanloop naar het Champions League duel tegen Lyon.

Geen Ronaldo in de selectie tegen AS Roma, ook Paulo Dybala ontbreekt tegen Roma. Hij is geblesseerd. AS Roma is al zeker van plaats 5 in Serie A, zij krijgen een ticket voor de groepsfase van de Europa League. Dus voor deze wedstrijd staat er behalve de eer, weinig op het spel. Cristiano kon in deze wedstrijd wel nog het topschutterstatuut behalen, maar dan ging hij maar liefst 4 keer moeten scoren. Juventus besloot om het risico niet te nemen en nam hem dus niet op in de selectie. Op 7 augustus spelen ze het Champions League-duel in Turijn tegen Lyon. De heenwedstrijd eindigde op 1-0 dus ze moeten die nederlaag uitwissel om te kunnen doorstoten naar de kwartfinales.