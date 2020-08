Waalse traditieclub eist vrijgekomen plek van Lierse Kempenzonen op

De Algemene Vergadering van afgelopen vrijdag schiep duidelijkheid, maar zoals altijd schaden de genomen beslissingen altijd wel de belangen van één of andere club. Westerlo liet al optekenen stappen te ondernemen en nu roert ook La Louvière zich.

RAAL eist via een communiqué de promotie op. Doordat Lierse Kempenzonen naar 1B stijgt, komt er een plaatsje vrij in Eerste Nationale. Mandel United, Bocholt en dus La Louvière komen in aanmerking, maar die laatste claimt de promotie.

De Waalse club sterkt zich hiervoor op het feit dat het meer gewogen punten had dan de Vlaamse concurrenten en wel een periodekampioenschap won in haar divisie.

Geen gentleman meer

"Sinds onze terugkeer in 2017 zijn wij altijd respectvol geweest. Door de gezondheidscrisis hebben wij nooit moeilijk gedaan. Promotie was nog mogelijk. Nu weigert de club evenwel potentieel onrecht en eist een startplaats voor Eerste Nationale in het seizoen 2020 – 2021."

"Als de Pro League enkele maanden geleden al gekozen voor achttien ploegen in de Jupiler Pro League had La Louvière zonder enige twijfel haar plaats in N1 moeten krijgen en dan spreken we nog niet over de licenties. In ieder geval zal de club alle nodige stappen ondernemen om haar rechten te doen gelden, daar u kunt er zeker van zijn."