Bosuilman en Antwerpsupporters starten 'zoekactie' naar Hans Vanaken, Faris Haroun komt met geniaal antwoord

Faris Haroun had na de bekerfinale de kat de bel al aangebonden door over het hautaine gedrag van de Club-spelers vooraf te spreken. Achteraf werd er dan ook nog duchtig op verder gegrapt bij The Great Old.

De underdog heeft de grote favoriet weten te kloppen en zeker de sterkhouders van Club Brugge waren niet op de afspraak in de bekerfinale. Wie zoekt mee? Jij ook, @FarisHaroun38! #crokycup pic.twitter.com/ksBVylQ6Eb — Bosuilman (@Bosuilman1) August 2, 2020 Ook Hans Vanaken speelde absoluut niet zoals we van hem gewoon zijn en dat inspireerde de supporters van Antwerp dan ook tot de nodige humor richting de topspeler van blauw-zwart. "Iemand Hans gezien?", maakte onder meer Bosuilman er een grapje over op de sociale media. En ook Faris Haroun speelde via Instagram het spelletje mee. Hij postte op een gelijkaardige vraag van een supporter ... een foto van zijn broekzak.