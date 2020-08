Rio Ferdinand verbaast fans met gigantische biceps, terwijl ex-Man Utd ploegmaat hem verdenkt van Photoshop

Rio Ferdinand verbaasde fans met zijn biceps op een foto die hij op sociale media deelde. Maar volgens ex-Machester United ploeggenoot Rafael was de foto overduidelijk gephotoshopt.

Ondanks dat hij beweerde niet te "poseren", werd de foto op het perfecte moment genomen. Met zijn arm in de juiste hoek gebogen terwijl hij het glas tegen zijn lippen hield.

Het onderschrift van de post luidde: "Helemaal in vakantiemodus met verfrissing."

'Ik ben helemaal niet aan het poseren, ik zweer het!!'

Ferdinand is duidelijk gespierder geworden sinds hij met voetbal is gestopt. De voormalige Engelse ster hoopte zelfs een carrière in het boksen na te streven, maar kreeg geen vergunning.

Hij deelt ook geregeld zijn workouts vanuit zijn tuin. Hij werd zelfs beschuldigd van liegen toen hij beweerde dat hij vaak opstaat op 5u 's morgens om te fitnessen. Nu beweert voormalige ploeggenoot Rafael dus dat de foto gephotoshopt is.

Hij reageerde: "Stop met je armen te photoshoppen, bro." Rafa's tweelingsbroer zette de reactie nog wat kracht bij door te reageren met enkele lachende emojis.