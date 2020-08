Pro League vraagt spelers OHL en Beerschot om vanavond niet samen te vieren na kritiek Van Ranst

Nadat viroloog Marc Van Ranst gisteren kritiek uitte op de manier waarop de spelers van Antwerp samen hun bekerwinst vierden, heeft de Pro League uitdrukkelijk gevraagd aan spelers van OH Leuven en Beerschot, die vanavond de (overbodige) promotiefinale spelen, om dat niet te doen.

Marc Van Ranst trok gisteren fel van leer tegen de spelers en staf van Antwerp. Volgens de viroloog was het totaal onverantwoord dat de Reds gisteren op elkaar sprongen uit vreugde omdat ze de bekerwinst hadden binnengehaald.



Verschillende foto's en video's van de viering werden vannacht gedeeld op sociale media. Van Ranst ergerde zich aan het feit dat er helemaal niet gedacht werd aan social distancing.

Hij schreef op zijn twitter:

"Voor sommige beroepen gelden andere regels, en dat is verkeerd, zeg ik."





Een bubbel van je huishouden en 5 vrienden, zeggen ze.

Een barbecue in de tuin kan maximaal met 10 personen, zeggen ze.

Anderhalve meter afstand houden, zeggen ze.

Opvallend was wel dat hij enkele dagen ervoor nog ijverde voor een uitzondering voor de Antwerpse profvoetbal omtrent de maatregel dat contactsporten verboden zijn op Antwerps grondgebied boven de 18 jaar. De viroloog was toen nog van mening dat een uitzondering moest kunnen:

"Ik vind dat een uitzondering voor profclubs moet kunnen. Ik zie dat het in andere landen ook gebeurt. Leicester was in lockdown, maar Leicester City is blijven voetballen. Zo uitzonderlijk is dat dus niet”, aldus Van Ranst.



Dat kon u hier al lezen.

Maar samen vieren vindt de viroloog duidelijk een stap te ver.

Ook de Pro League ging mee in zijn gedachte, en vraagt nu aan de spelers van OH Leuven en Beerschot om dat in geen geval te doen mochten ze vanavond winnen.

Dus geen euforische toestanden vanavond. Of misschien wel, maar dan met minsten een anderhalve meter afstand.