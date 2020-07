Van Ranst: "Uitzondering voor profclubs? Volgens mij zou dat moeten kunnen"

Marc Van Ranst vertelde in een gesprek met de redactie van Het Laatste Nieuws dat hij vindt dat profclubs gerust een uitzondering zouden mogen krijgen op het Antwerps verbod op ploegsporten boven de 18 jaar.

Hij laat aan de redactie weten dat hij wél voorstander is van de strengere maatregelen, maar dat een uitzondering voor Antwerpse profclubs zou moeten kunnen.

Hij haalt het voorbeeld van Leicester City en FC Barcelona en Espanyol aan: "Die steden waren ook in lockdown, maar de profclubs mochten ook blijven spelen. Dat zijn namelijk ploegen die héél vaak worden getest. Dus zou uitzonderlijk is dat niet. Iedereen kan daar een mening over hebben maar het is nu eenmaal een feit dat profspelers veel getest worden."

Vandaag knoop doorgehakt

Vandaag wordt het provinciaal besluit normaal gezien gepubliceerd. Die zou duidelijkheid moeten brengen over heel de situatie en dan weten de Antwerpse profclubs én de Pro League meteen hoe ze er voor staan. Als er geen uitzondering komt, dan komt de competitiestart van volgende week in gevaar.