Antwerp-voorzitter trots op zijn aanhang: "Bijna de besten van de klas"

Sinds zaterdagavond mag Paul Gheysens zich de voorzitter van de Belgische bekerwinnaar noemen. De zakenman had daags na de finale ook mooie woorden over voor de fans. Net als in Brugge vielen er ook in Antwerpen amper inbreuken tegen de coronavoorschriften te noteren bij de voetbalfans.

De voorzitter heeft in GvA dan ook mooie woorden veil voor de Antwerp-aanhang. "Vroeger waren we de slechtste van de klas, maar ik durf zeggen dat we nu bijna bij de besten van de klas zitten."

"Misschien op een paar honderd na, maar ook daar hoor je niks negatiefs meer over", aldus de voorzitter van de Great Old.

"Op zich is dat ook geen probleem. We moeten die sfeer behouden, want als die er niet meer is, zijn we gewoon een andere club. Dat klein beetje rauwe, dat is niet erg. Op voorwaarde dat het in stijl gebeurt", besluit Gheysens de lofzang voor de rood-witte fans.