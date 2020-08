De prognose van de redactie: het is aan de troepen van Hannes Wolf om uit de schaduw te treden en (verkleinde) play-off 1 te halen

Ondanks de onduidelijkheid die er nog heerst en het feit dat de meeste ploegen nog altijd heel wat transfers moeten doen, gaan we toch al de prognoses voor volgend seizoen aftrappen. Maandag 3 augustus laten we KRC Genk aan bod komen. Zij moeten zich opnieuw kunnen opmaken voor play-off 1.

Prognose

In het seizoen 2019-2020 had KRC Genk zich nog voor play-off 1 kunnen plaatsen mits winst tegen KV Mechelen op de slotspeeldag. We zullen nooit weten wat er daarin zou zijn gebeurd eventueel met de troepen van Hannes Wolf.

Maar de coach heeft ondertussen al even kunnen bouwen en mag nu ook de voorbereiding doormaken met zijn ploeg. Daar moeten de Limburgers de vruchten van kunnen plukken. Club Brugge, Gent en Antwerp leken iets verder te staan, maar 'the best of the rest' zijn moet minstens het doel worden. In play-offs met de top-4 lijkt het vierde stekje mogelijk wel iets voor Genk, al zal de strijd met Standard, Anderlecht, Charleroi en andere outsiders wel zwaar worden.

Opvallende transfers

KRC Genk heeft zich al gevoelig weten te versterken op de arbeidsmarkt. Met Cyriel Dessers kwam de topschutter van de Eredivisie terug naar 'zijn' Limburg. In Zuid- en Midden-Amerika werden met Munoz en Arteaga enkele (dure) vleugelbacks opgehaald die een meerwaarde moeten worden.

Met Screciu, Hagi en Piotrowski vertrokken enkele middenvelders die niet helemaal in de plannen pasten, benieuwd of Eboue Kouassi (die overkomt van Celtic Glasgow) dat gat kan invullen de komende maanden. Het bouwen kan beginnen, zoveel is duidelijk.

Sterke punten/Vraagtekens

Met Dewaest, Seigers, Kouassi en Heynen zitten heel wat spelers van de centrale as momenteel nog in de lappenmand en missen zij de seizoenstart. Benieuwd hoe Hannes Wolf dat kan oplossen, want ook vorig seizoen was het soms moeilijk om het vertrek van enkele sterkhouders op te vangen.

Daar zullen de Limburgers zich tegen moeten wapenen, want in de eerste zes speeldagen zitten al duels met Standard, Club Brugge en KV Mechelen en duels tegen Beerschot, OH Leuven en Zulte Waregem waarin het 'van moeten' is.