Transferkoorts de hoogte in bij Jonathan David? "Op dit moment speelt hij liever geen wedstrijden"

Als Jonathan David deze zomer naar Lille OSC overstapt dan zal hij alle Belgische transferrecords breken. Ondertussen wil de Canadees geen enkel risico nemen.

Jonathan David kwam nog niet in actie tijdens de oefenpartijen van KAA Gent. Ook niet in die van afgelopen weekend tegen Zulte Waregem. Stel je maar eens voor dat hij zich langdurig blesseert tijdens de mercato...

Geen risico's

"Er gaat veel rond hem om. Joe (Jonathan David, nvdr.) doet alles mee op training in Oostakker, maar op dit moment speelt hij liever geen wedstrijden. Hij vindt het risico te groot, voor hem en voor de club", sprak Gent-trainer Jess Thorup in Het Laatste Nieuws.

Hieruit kunnen we toch afleiden dat die toptranfer speelt in het hoofd van de Canadese aanvaller. "Ik hoop dat we snel een oplossing vinden om te weten wie wel en wie niet inzetbaar is", besloot Thorup.