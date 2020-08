🎥 Beerschot betrekt ook legendarische materiaalman in het vieren van de titel

Dolle vreugde uiteraard bij Beerschot na het behalen van de titel in 1B. In de eerste plaats uiteraard voor de spelers, als bekroning van een wel heel lang seizoen. Evenzeer was het ook een schitterende beloning voor zijn jarenlange inzet voor materiaalman 'Joske'.

Jos Van Hout, op het Kiel beter gekend als 'Joske', maakte doorheen de jaren al van alles mee bij Beerschot. Failliet gaan, degradatie naar eerste provinciale. Ook in de donkerste momenten bleef 'Joske' trouw aan zijn Beerschot. Met eerst al de promotie die binnen was na de Algemene Vergadering van de Pro League en er dan nog eens een klinkende zege in Leuven en de titel er bovenop, was het voor hem zeker een droomweekend. Uiteraard mocht hij ook delen in de vreugde. JOSKE 🙌🏼🙌🏼🙌🏼#champions #Beerschot #togetherwebuildhistory pic.twitter.com/N5ioLXhKd6 — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) August 2, 2020 Dat bleek uit beelden na de partij in Leuven, toen de spelers van Beerschot hem volop betrokken in het vieren van de titel.