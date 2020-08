Paul Gheysens spreekt titelambities uit met Antwerp en heeft duidelijk statement over nieuw seizoen: "Competitiestart uitstellen"

Antwerp pakte de Beker van België en daar was sterke man Paul Gheysens heel erg blij om. Maar de doelen liggen verder dan bij die eerste prijs, zoveel is duidelijk. En de West-Vlaming komt ook met een sterk statement over de nieuwe competitie die volgende week begint.

"We gaan een goeie ploeg hebben, daar moet je niet aan twijfelen. Door de bekerwinst zullen enkele spelers wel getriggerd worden om te komen", is Paul Gheysens in Het Nieuwsblad duidelijk over de ploeg Antwerp in het nieuwe seizoen.

Competitiestart uitstellen

Want hij wil er graag opnieuw vol tegenaan, ook in de competitie: "Een titel? Ik zet daar geen tijdstip op, wij laten ons niet opjagen. Maar dat blijft het doel. En we gaan daar geraken. In maart leefde het gevoel binnen de spelerskamer dat het nog mogelijk was om kampioen te worden, we zaten in de winning mood."

"Charleroi gingen we pakken, Gent misschien ook nog ... Spijtig dat die clubs er toen alles aan hebben gedaan om de competitie stop te zetten. En nu willen ze ineens wél spelen, terwijl de situatie erger is. Ik vind het onnozel. Ik hoop dat de competitiestart wordt uitgesteld."