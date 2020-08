Arjen Robben mag bij comeback in Nederland meteen aanvoerdersband dragen

Groot nieuws was het eind juni: Arjen Robben die een comeback maakte in het voetbal en opnieuw ging spelen voor FC Groningen, de ploeg waar het voor hem allemaal begon. Robben zal ook de nieuwe aanvoerder zijn bij Groningen. Dat maakte zijn trainer bekend.

Voorlopig is het nog wachten om de 36-jarige Robben weer voor Groningen te zien voetballen. Wanneer hij eenmaal opnieuw wedstrijdfit is, mag Robben met de aanvoerdersband om de arm zijn comeback maken en die zal hij dan ook dragen in het verdere verloop van het seizoen.

Ultieme voorbeeld

"Hij is het ultieme voorbeeld voor iedereen", zegt trainer Danny Buijs in het Dagblad van het Noorden." Daarom ook dat Robben de aanvoerdersband bij Groningen zal toegewezen krijgen. De flankspeler brengt natuurlijk een gigantische dosis ervaring met zich mee uit zijn passages bij de Europese topclubs Bayern München, Chelsea en Real Madrid.

Al wil Buijs ook niet dat Groningen voor alles altijd richting Robben gaat kijken. "Je hebt naast hem ook twee of drie andere jongens nodig die verantwoordelijkheid dragen. Hij moet zich vooral kunnen richten op het voetballen, niet op allerlei randzaken."