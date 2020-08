OFFICIEEL: Doorbreken bij Gent lukte niet, maar nu krijgt Serge Tabekou een nieuwe kans in 1A

Excel Moeskroen schakelt de laatste dagen een versnelling hoger op de transfermarkt. Vorige week kondigde het een resem nieuwkomers van Lille OSC aan en nu plukt het Serge Tabekou weg bij Union.

Serge Tabekou is de nieuwste aanwinst van Moeskroen. De 23-jarige winger komt over van Union, waar hij de voorbije drie seizoenen aan de slag was. Vorig seizoen was de Kameroener nog goed voor acht goals en een assist in 1B.

Voor zijn driejarige passage bij Union lag Tabekou onder contract bij KAA Gent. Hij speelde er sinds januari 2015 en kreeg een korte invalbeurt in het kampioenenjaar van de Buffalo's. Doorbreken kon hij er echter nooit. Hij werd onder meer uitgeleend aan OH Leuven. Nu krijgt hij dus een nieuwe kans in 1A.

🔴 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟬/𝟮𝟭 ⚪️



𝗦𝗲𝗿𝗴𝗲 𝗧𝗮𝗯𝗲𝗸𝗼𝘂 a signé son contrat au Royal Excel Mouscron !



🇨🇲 Camerounais

📍 Attaquant/Ailier droit

🎂 15/10/1996



Plus d’informations ⤵️https://t.co/K3R3mCITwm — Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron) August 3, 2020