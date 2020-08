Financiële ademruimte bij Standard: 'Zakenman neemt minstens helft aandelen over'

Er staat heel wat op til in de bestuurskamer van Standard. Het is geen geheim dat Standard het financieel niet breed heeft. Daar zou echter spoedig verandering in kunnen komen. François Fornieri, een zakenman, zou zich immers inkopen en minstens de helft van de aandelen overnemen.

Dat weet Het Laatste Nieuws. François Fornieri is een 58-jarige zakenman, die pharmabedrijf Mithra oprichtte en naar de top leidde. Mithra is intussen zelfs beursgenoteerd, de beurswaarde werd voor de coronacrisis geschat op maar liefst 1 miljard euro. Fornieri zou minstens 50% van de aandelen van Bruno Venanzi, die trouwens wel aanblijft als voorzitter van de Rouches, overkopen. Daarnaast zou er ook een nieuwe Raad van Bestuur samengesteld worden. Volgens de verwachtingen zal de deal deze week nog officieel bekrachtigd worden. Hoe dan ook zou het voor de nodige financiële ademruimte zorgen voor de Rouches, die pas voor het BAS hun proflicentie voor komend seizoen konden veiligstellen.