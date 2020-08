Nieuwste KRC Genk aanwinst Daniel Muñoz: "Ik wil mijn wil om te winnen graag overbrengen."

Bij KRC Genk werd Daniel Muñoz voorgesteld. De Colombiaanse verdediger komt over van Atletico Nacional, een van de grootste clubs van Colombia.

Daniel Muñoz werd eindelijk voorgesteld bij KRC Genk. De Colombiaanse verdediger had eigenlijk al een akkoord op 28 mei, maar kon door het coronavirus pas op 19 juli naar Europa reizen. Het vliegtuig waarmee hij in Madrid geland was vervoerde nog 120 andere Colombiaanse atleten die in Europa moesten geraken. Maar eind goed, al goed. Muñoz was net op tijd om nog mee te kunnen spelen tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen RC Lens.

Muñoz speelde nog maar één seizoen bij Nacional maar was er al aanvoerder. Een teken van zijn leiderschap, zegt de Colombiaan.

"Atletico National is de club van mijn hart. Al van jongs af aan ben ik fan. Ik wil er sowieso op een dag kunnen terugkeren om iets terug te doen voor de club."

Nu vond Daniel het echter tijd om naar Europa te trekken en zijn dromen hier waar te maken.

Hij steekt zijn ambitie dan ook niet onder stoelen of banken;

"ik wil hier bijleren en beter worden. Ik wil tot een van de sterkhouders van Genk uitgroeien. Ik ben een speler die niet omkijkt naar een druppel zweet. Ik wil altijd het beste van mezelf geven."

Hij omschreef zichzelf verder als "polyvalent, snel, krachtig en goed in de lucht, wat hem wapens geeft om op verschillende posities te kunnen spelen", aldus de verdediger.

Bij Genk vindt hij met Jhon Lucumi en Carlos Cuesta nog twee landgenoten terug die hem wat wegwijs kunnen maken. Verder volgt hij ook al Engelse lessen en kijkt hij uit naar de competitiestart.

Genk speelt haar eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op zondag 9 augustus om 16u00 tegen Zulte Waregem in het Regenboogstadion.