Bayer Leverkusen-middenvelder meldt zelf contact met besmette persoon en moet nu door quarantaine terugwedstrijd Europa League missen

Bij Bayer Leverkusen zal Nadiem Amiri niet speelgerechtigd geraken voor de terugwedstrijd van de Europa League tegen Rangers. De Duitse middenvelder zit in quarantaine.

Amiri was zelf diegene die zijn club contacteerde om hen te informeren dat hij in contact was gekomen met een persoon die positief had getest. Nu zit de Duitse middenvelder een week thuis in quarantaine.

Daardoor mist Amiri al zeker de confrontatie met Rangers, maar ook de mogelijke kwartfinale tegen Inter Milaan of Getafe komt zo in gevaar.

Bij Leverkusen prijzen ze de middenvelder alvast voor zijn eerlijkheid. "Het bewijst dat onze gezondheismaatregelen treffen. Dat Nadiem zo open en eerlijk communiceert is een voorbeeld en enorm belangrijk. Het bewijst ook dat onze spelers begaan zijn met de coronamaatregelen. Dit is een voorbeeld van de ernstige en verantwoordelijke manier waarop we met de pandemie moeten omgaan", zegt Rüdi Voller.