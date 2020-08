Wat een geste! Club Brugge wacht niet op Telenet en zorgt er zelf voor dat de fans alle wedstrijden live kunnen zien

Een pak voetbalfans weten nog niet of ze de competitiestart via televisie zullen kunnen bekijken. Club Brugge heeft beslist om niet langer te wachten.

We hebben het natuurlijk over de klanten van Telenet. Eleven Sports vond al een akkoord met Proximus en Orange, maar de onderhandelingen met Telenet zijn nog steeds lopende.

En dat is een probleem. Dit weekend staat immers de competitiestart voor de deur. Club Brugge - dat zelf ook een samenwerkingsakkoord met Eleven Sports heeft - wil er zelf voor zorgen dat de trouwe fans niets moeten missen nu ze niet aanwezig mogen zijn in het stadion.

De abonnees van blauw-zwart kunnen gratis naar de wedstrijden kijken via de app van Eleven Sports. Meer zelfs: dat geldt voor het volledige seizoen. "We zijn de enige club in België die de verslaggeving van de wedstrijden integreert in het abonnement", klinkt het op Olympia.

Fanion, beloften én vrouwen

Voor de volledigheid: ook wanneer er opnieuw publiek wordt toegelaten in het Jan Breydelstadion zullen de thuis- en uitwedstrijden gratis worden aangeboden. Dat geldt overigens ook voor de wedstrijden van de beloften in 1B en voor de confrontaties van de vrouwenploeg.