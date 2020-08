Rondje Europa League: Lukaku zet Inter op weg naar kwartfinales, verder een avond zonder verrassingen

De Europa League is terug! Na een verplichte coronabreak en de afwerking van de nationale competities kan er opnieuw gestreden worden voor de Europa - en Champions League. Een overzicht van de vanavond gespeelde wedstrijden.

Internazionale FC 2 - 0 Getafe

De enige wedstrijd die op één duel moest worden beslist. Romelu Lukaku zette de Nerrazzuri na een halfuur op rozen. In het slot van de wedstrijd nam Christian Eriksen de twijfel helemaal weg. Inter is één van de favorieten voor eindwinst.

🇧🇪 Romelu #Lukaku scoorde al 16 keer in de Europa League.



👉🏻 Geen enkele Belg scoorde vaker sinds competitie die naam draagt.#InterGetafe pic.twitter.com/d5qApVIY8j — Jarno Bertho (@JarnoBertho) August 5, 2020

Manchester United 2 - 1 LASK Linz

Er stond vanavond niets meer op het spel op Old Trafford. Manchester United had de heenwedstrijd gewonnen in Oostenrijk met ruime 5-0-cijfers. The Red Devils verschenen dan ook met een veredeld B-elftal aan de aftrap.

FC Kopenhagen 3 - 0 Istanbul Basaksehir

FC Kopenhagen kwalificeert zich door de ruime overwinning - de Denen hadden met het kleinste verschil verloren in Turkijke - voor het eerst in hun geschiedenis voor de kwartfinale van de Europa League.

Shakthar Donetsk 3 - 0 VfL Wolfsburg

Koen Casteels moest zich vanavond drie keer omdraaien in Oekraïne. Op het uur - en bij een scoreloze tussenstand - moest de thuisploeg met tien verder. Het werd uiteindelijk een ruime overwinning voor Shakhtar Donetsk.