FC Transfervrij - de backs: een ex-Rode Duivel, een 'jonge routinier' en nog drie flankverdedigers op zoek naar een nieuwe club

Elke seizoen zijn er spelers die bij het begin van de competitie nog geen club hebben gevonden en dit jaar zijn dat er meer dan ooit. In deze reeks gaan we per positie kijken naar spelers die vorig jaar aan de slag waren in 1A of 1B en nu nog geen nieuwe werkgever hebben. Nu is het aan de backs!

Vijf flankverdedigers staan er in ons lijstje. En sommigen hebben toch al een mooie staat van verdienste in het binnen-en buitenland. Luis Pedro Cavanda Een ex-Rode Duivel zowaar. In 2015 mocht hij twee keer het shirt van de Rode Duivels aantrekken, toen nog als speler van Trabzonspor. In 2017 trok hij naar Standard. Hij kwam er aan spelen toe, maar dit seizoen verdween hij volledig uit beeld. Hij werd zelfs naar een aparte C-kern verwezen, net zoals Orlando Sa. Zijn contract bij de Rouches werd ontbonden en nu zoekt hij een nieuw avontuur. Sandy Walsh Mogen we deze jonge (25) rechtsachter al een routinier noemen? Hij lijkt al een eeuwigheid mee te draaien in de Jupiler Pro League. In 2012 debuteerde hij voor KRC Genk en de voorbije drie seizoenen kwam hij uit voor Zulte Waregem. Alles opgeteld speelde hij zo'n 120 matchen in 1A. Joan Campins De Spanjaard tekende in 2019 een eenjarige deal met Moeskroen en die werd niet verlengd. Spelen deed Campins nochtans. Hij kwam aan negen basisplaatsen en een invalbeurt voor Nieuwjaar. Daarna sukkelde hij met blessures. Bryan Van Den Bogaert Ondanks het feit dat hij de voorbije drie jaar basisspeler was bij Westerlo zat er geen verlengd verblijf in bij de Kemphanen. Hij kreeg wel een aanbod maar legde het naast zich neer. Vindt hij snel onderdak? Jimmy De Jonghe Na drie jaar bij Beerschot trok De Jonghe vorig seizoen naar Lokeren. Hij stond er op de linksachter en zit sinds het faillissement van zijn werkgever zonder club. Amper/niet gespeeld Mamadou Bagayoko (KV Mechelen) en Laurens Paulussen (Lommel) zagen hun contract aflopen zonder het voorbije seizoen in actie te komen.