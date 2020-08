Gent wint met nodige moeite laatste oefenwedstrijd

AA Gent heeft haar laatste oefenwedstrijd winnen afgesloten. Het haalde het nipt met 2-1 van Seraing.

Al mag Gent wel van geluk spreken dat het de zege boekte. Seraing was over de hele wedstrijd gezien de betere ploeg en Gent was slordig. De wedstrijd zat vol fouten, overhaaste beslissingen en slordigheden.

Marreh kreeg nog de beste kans voor Gent, maar schoot nog ruim naast. Nochtans trad Gent met een vrij sterk elftal aan. Al waren het deze keer wel allemaal jongens die wat minder minuten hadden gemaakt in de vorige wedstrijden.

Seraing kwam op voorsprong via Cascio. Thorup gooide nog enkele beloften in de strijd en het waren zij die de zege over de streep trokken. Mahour maakte tien minuten voor tijd de gelijkmaker met een mooie plaatsbal. Parmentier zorgde voor de zege.