Nu Iker Casillas met pensioen is, komt José Mourinho met lof: "Jaren later nog een oprechte vriendschap"

Iker Casillas en José Mourinho konden in hun tijd samen bij Real Madrid maar moeilijk door dezelfde deur, maar nu de Spaanse doelman op pensioen is lijken de plooien gladgestreken.

Aan het Spaanse AS heeft Mourinho niets dan lof over Casillas. "Door zijn intelligentie en maturiteit is er altijd sprake geweest van wederzijds respect. Ik durf zelfs te spreken over een oprechte vriendschap."

Verrassend, want tijdens zijn periode als coach bij Real Madrid lag hij meermaals in de clinch met de legendarische doelman van Los Blancos. Mourinho gaf geregeld de voorkeur aan Diego Lopez.

"Casillas is een keeper voor de geschiedenisboeken. Zowel voor Real Madrid, de Spaanse nationale ploeg en het wereldvoetbal. Een geweldige doelman én een geweldige man", vult hij nog aan. Van een slechte verstandhouding lijkt helemaal geen sprake meer.