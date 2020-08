De eerste hygiënemanager in België: "Wellicht zal ik de spelers ook moeten aanspreken op hun gedrag"

Genk pakte uit met een primeur: de Limburgers stelden de eerste 'Chief Cleaning Officer' aan. Hij moet ervoor zorgen dat bij uitmatchen het bezoekersvak en de kleedkamer proper achtergelaten worden. Een taak voor Peter Kerremans, al jaar en dag supporter van de club.

Een hygiënemanager in coronatijden, het is geen overbodige luxe. Maar zijn eerste taak bestaat eruit het bezoekende stadion netjes achter te laten. "De kleedkamer moet na de wedstrijd eerst worden opgeruimd. Flesjes water, parfum of deo die spelers laten rondslingeren: ik zorg ervoor dat ze in de vuilnisbak belanden", omschrijft hij zijn taak in HLN.

"Daarna moet ik poetsen én ontsmetten. Vooral dat laatste is van het grootste belang, zeker omdat het coronavirus het land nog niet uit is. Wellicht zal ik de spelers ook af en toe moeten aanspreken op hun gedrag. Als ze bijvoorbeeld hun vuile voetbalschoenen vergeten 'af te kloppen', voor ze de kleedkamer betreden.In de tribune zal mijn werk vooral bestaan uit het rapen van bekers, pakjes friet en servetjes, vermoed ik."