AA Gent kan rekenen op fitte spits, die zich aan Ronaldo spiegelt: "Vanaf nu ga ik werken als Cristiano"

Dat belooft: Roman Yaremchuk staat scherper dan ooit. De Oekraïnse spits scoorde vorig seizoen voor Nieuwjaar aan de lopende band, maar zag zijn tweede seizoenshelft in rook opgaan na een voetoperatie. Maar hij staat er weer en scoort ook weer.

Yaremchuk werkte als een echte topprof aan zijn terugkeer. Die klik maakte hij toen hij vorig jaar in Lissabon tegen Portugal speelde met de Oekraïnse nationale ploeg. "In het stadion van Benfica heb je een gymzaal naast de twee kleedkamers", vertelt manager Roger Henrotay in HLN.

"Roman vertelde me hoe hij daar na de douche passeerde en één man nog hard aan het werk zag. Die man was Cristiano Ronaldo. Ik heb hem nog gezegd: 'Begrijp je nu waarom Cristiano zo'n carrière heeft gemaakt?'"

Sindsdien heeft Yaremchuk een ander ritme: trainen, eten, rusten en dan weer individueel trainen. "Toen ik Roman een paar dagen later rond 18 uur belde, zat hij in de gymzaal van het oefencomplex van AA Gent. Ik vroeg hem nog of ze die dag niet getraind hadden. Dat hadden ze wel. 'Maar vanaf nu ga ik werken zoals Cristiano', was zijn antwoord."