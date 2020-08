Kan PSG dan toch rekenen op Kylian Mbappé voor eindfase Champions League? Franse aanvaller reist mee af naar Lissabon

PSG is met de hele selectie afgereisd naar Lissabon, waar de eindfase van de Champions League zal worden afgewerkt. Bij die selectie? Kylian Mbappé.

De aanvaller blesseerde zich in de bekerfinale tegen Saint-Etienne en zou zo'n drie weken moeten herstellen. Maar nu lijkt hij toch eerder fit te zijn dan verwacht. Of hij woensdag al meteen aan de aftrap staat tegen Atalanta is nog onzeker.

PGG zal de Franse aanvaller zeker kunnen gebruiken. De Champions League wordt vanaf de kwartfinales in één wedstrijd afgewerkt. Scoren is dus de boodschap.

Door de aanwezigheid van Kylian Mbappé stijgen natuurlijk wel de kansen van PSG. De aanvaller was dit seizoen alweer goed voor 30 doelpunten in 34 wedstrijden.