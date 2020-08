Meerderheid van Beerschot-aandelen straks in buitenlandse handen? "We zijn de aandelenstructuur aan het herbekijken"

Beerschot is momenteel voor 50% in buitenlandse handen. De helft van de aandelen is in het bezit van de Saoedische Prins Abdullah en de andere helft is in Belgische handen. Maar dat kan in de nabije toekomst weleens veranderen...

In de buitenlandse pers was er sprake dat Prins Abdullah 75% van de aandelen in handen zou hebben. Maar dat klopt niet volgens Francis Vrancken, voorzitter en zelf uiteraard ook aandeelhouder van Beerschot. "Die berichtgeving is voorbarig. Maar dat neemt niet weg dat we de aandelenstructuur aan het herbekijken zijn. We zullen gaan voor een structuur die de club de meeste groeikansen biedt. En in dat kader is het niet uitgesloten dat prins Abdullah zijn pakket vergroot", aldus Vrancken bij Het Laatste Nieuws. Begin juli kwam trad er met zakenman Philippe Verellen een nieuw lid in de raad van bestuur. Hij zou op termijn ook aandelen overnemen van Francis Vrancken.





