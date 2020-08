Kevin Muscat debuteert met verrassende zege tegen AA Gent: "Dit geeft mij als trainer erg veel voldoening"

Wat een start van de Kanaries, en wat een debuut voor Kevin Muscat, de Australische T1 van Sint-Truiden. Muscat zag dat zijn team veel gretiger was dan het veel sterker gewaande AA Gent. Op de 2-1 zege van de Truienaars viel, zeker op basis van de eerste helft, niet veel af te dingen.

De Australiër was verbaal erg aanwezig tijdens de wedstrijd. Instructies geven, een Engelse vloek richting de ref... In een stil Stayen vallen zulke dingen op. Muscat was uiteraard opgetogen met de prestatie die zijn jongens op het kunstgras legden.

"Die eerste goal na een minuut was een erg goeie goal. Mooi ruimte gecreëerd, goeie voorzet en prima afgewerkt. Daarna kregen we nog enkele goede kansen (via Nakamura en Colidio, nvdr.) in de eerste helft. Tijdens de rust zat ik er een beetje mee verveeld dat de stand 1-1."

Colidio profiteerde van miscommunicatie achterin bij AA Gent om STVV de eerste zege van het seizoen te bezorgen. "Mijn groep heeft de voorbije negen weken enorm hard werk geleverd. Ik ben dan ook heel blij voor deze jongens. De spirit en energie die ze toonden, ook op tactisch vlak, geven me erg veel voldoening", besluit Muscat zijn lofrede.