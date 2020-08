Julian Nagelsmann had Zidane kunnen opvolgen bij Real Madrid: "Niet het juiste moment voor mij"

Julian Nagelsmann doet het dit jaar uitstekend bij RB Leipzig. Een derde plek in de Bundesliga en de kwartfinales van de Champions League. Toch had het niet veel gescheeld of hij had in Madrid gezeten.

Voorafgaand de wedstrijd tegen Atlético Madrid gaf Nagelsmann toe in 2018 dichtbij Real Madrid te hebben gestaan. Nagelsmann was op dat moment coach bij Hoffenheim, maar stond op het verlanglijstje van Real Madrid. Daar zochten ze een opvolger voor Zinedine Zidane, die na het winnen van de Champions League zijn afscheid aankondigde. "Real Madrid nam toen contact met me op. Ik stond op een niet al te lang lijstje met kandidaten. Ik heb toen een goed gesprek gehad met José Angel Sanchez (algemeen directeur, nvdr.), maar besloot dat het niet de juiste moment was om richting Madrid te trekken." "Ik was niet klaar om bij een club te werken waar de druk zo groot is. Ik heb hen wel gezegd dat ze altijd mochten terugbellen als ze iemand zochten en ik beschikbaar zou zijn." Nagelsmann koos uiteindelijk voor Leipzig en heeft zich die overstap nog niet beklaagd. "Ik wou geen stappen overslaan en zat vrijwel meteen perfect bij Leipzig, dat toch groter is dan Hoffenheim. Real Madrid koos voor Julen Lopetegui, maar dat draaide niet goed uit. Ook zijn opvolger, Santiago Solari, bakte er niet veel van. En dus uiteindelijk keerde Zidane terug, die meteen de Supercup en de titel wist te winnen in zijn eerste volledige seizoen.