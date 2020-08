Laatste fase opgestart: 'David legt maandag medische proeven af in Lille'

Eerder kon u bij ons al lezen dat David naar alle waarschijnlijkheid voor 27 miljoen euro van AA Gent naar Lille zou trekken. Volgens de meest recente informatie zou het goudhaantje van Gent maandag zijn medische testen afleggen in Frankrijk.

Een Franse journalist die het reilen en zeilen van Lille op de voet volgt, komt met de informatie naar buiten dat Jonathan David maandag zijn medische testen zal afleggen vooraleer hij een contract tekent van vijf seizoenen bij de Franse club.

Michel Louwagie ontkende zondag nog dat de transfer rond is en zei dat ze niet over één nacht ijs zullen gaan. Maar de signalen laten nu toch echt wel uitschijnen dat de deal rond is tussen Gent en Lille. De Noord-Franse club werd in het vroegtijdige stopgezette seizoen 2019-2020 vierde en is rechtstreeks geplaatst voor de Europa League.