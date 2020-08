Cercle Brugge had met een punt huiswaarts kunnen keren: "Trots op de inspanningen van mijn spelers in deze moeilijke omstandigheden"

Cercle Brugge heeft de lijn van de geweldige remonte in het slot van vorig seizoen niet kunnen doortrekken op het veld van Standard. Al had er, mede door een gebrek aan efficiëntie bij de thuisploeg, wel een puntje ingezeten.

Standard hield de drie punten thuis met het kleinste verschil op het scorebord. In de slotfase, toen Cercle Brugge kwam aandringen, toonden de Rouches zich kwetsbaar. "Ik ben teleurgesteld dat we niet met een puntje naar huis gaan", luidde de eerste reactie van Paul Clement.

"Proficiat aan Standard en Philippe Montanier voor de overwinning. Ik ben erg trots op de inspanningen van mijn spelers, vooral in deze moeilijke omstandigheden in de hitte", legde de Engelse trainer uit.

"We kregen twee dikke kansen tegen het slot aan, want we konden de druk stevig opvoeren. De nul kregen we jammer genoeg niet van het scorebord en, ik herhaal, het is zonde dat we met lege handen naar Brugge gaan."