OHL begint met veel vraagtekens: "Veel geld verloren terwijl oplossing al maanden op tafel lag"

OH Leuven opent vandaag zijn seizoen tegen Eupen. De Vlaams-Brabanders hebben ook maar acht dagen gehad om zich voor te bereiden op dit duel. En hun kern is ook nog niet in orde.

CEO Peter Willems beseft dat OHL nog niet helemaal klaar is. Hij heeft veel moeten investeren in de huidige kern, om de contracten te verlengen. "We hebben veel geld en tijd verloren, terwijl de oplossing al maanden op tafel lag”, klinkt het in GvA. “Sportief stonden we met de rug tegen de muur. De makelaars wisten dat we in vieze papieren zaten, dus er is extra tijd gekropen in contractbesprekingen.”

Ze verliezen daarbij ook nog een deel van de tv-gelden. “Het startbedrag plus de verdeling van het deel van de totale hap dat zich boven de 82 miljoen euro situeert, krijgen we niet. Dat komt neer op ongeveer een miljoen euro. Volgend jaar krijgen we wel het bedrag waar we op basis van onze klassering recht op hebben.”