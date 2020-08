Aanvoerder De Ridder belangrijk voor STVV in nieuwe rol: "Na Dury is Muscat de tweede die dat ziet"

STVV toonde zich zondagmiddag de betere van AA Gent. Voor Steve De Ridder, die in het verleden voor AA Gent uitkwam, smaakte de zege erg zoet. De Ridder kon terugblikken op een sterke partij in de voor hem ongewone rol als defensieve middenvelder.

Breed glimlachend slofte Steve De Ridder de Truiense perszaal binnen. "Dit is loon naar werken. Wat hebben wij de voorbije negen weken hard gewerkt", aldus de aanvoerder van STVV. "Dat we dan op deze manier winnen: chapeau voor ons. We hebben heel hard gewerkt, veel duels aangegaan. En voorin hebben we enkele jongens die het verschil kunnen maken, dat zagen we vandaag andermaal."

Ook Steve De Ridder speelde een puike partij in een ietwat nieuwe rol. Hij keek niet op een inspanning op de positie van defensieve middenvelder. "Ja, ik vind me een betere recuperator dan aanvaller. De snelheid en behendigheid heb ik niet meer. Maar in deze rol heb ik het spel voor mij, en kan ik de ploeg toch wat bijbrengen. Kevin Muscat is na Dury de tweede coach die me op die positie gebruikt."

De Ridder werd twee weken geleden overigens aangeduid als nieuwe aanvoerder van STVV. "Dat is een enorme eer voor mij. Hopelijk kan ik deze ploeg op een mooie manier leiden doorheen dit seizoen. We willen goed voetbal op de mat brengen, maar tegelijkertijd ook een vervelende ploeg zijn om tegen te spelen", besluit De Ridder.