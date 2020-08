'Pirlo wil eerste topaankoop afronden bij Real Madrid'

Andrea Pirlo zal Maurizio Sarri opvolgen bij Juventus en wil meteen al enkele stevige aankopen doen volgens AS.

De Spaanse media doen bericht over de komst van Isco. De Spaanse middenvelder moet de eerste topaankoop worden onder het bewind van Andrea Pirlo. Bij Juventus zou Isco herenigd worden met Cristiano Ronaldo.

De vraag is nog maar of Zidane bereid is afstand te doen van zijn chouchou. De middenvelder heeft er dan wel een zwak seizoen opzitten, het is een publiek geheim dat hij helemaal in de bovenste schuif ligt bij Zinedine Zidane. Isco was instrumentaal in de drie Champions Leagues die Real Madrid na elkaar won, voornamelijk in die van 2017.

Isco zou voor zo'n 60 miljoen euro zijn op te pikken in Madrid. Maar voor wat hoort wat, denken ze bij Real Madrid. De verkoop van Isco zou dan weer de komst van Paulo Dybala moeten versoepelen. De Argentijn zou de omgekeerde beweging kunnen maken. AS denkt dat Real Madrid naast Isco ook bereid zou zijn Toni Kroos richting Turijn te laten vertrekken.