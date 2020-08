Zomeraankoop van 3,5 miljoen euro arriveert woensdag in Genk

Racing Genk verwelkomt deze week een nieuwe linksachter en als alles goed gaat heeft Gerardo Arteaga deze week nog zijn medische testen afgerond.

"KRC Genk hoopt Gerardo Arteaga snel naar België te kunnen laten overvliegen", klonk het op 5 augustus op de webstek van KRC Genk. De Limburgers maakten toen bekend dat ze een akkoord hadden met Santos Laguna voor de overgang van de linkerflankspeler.

3,5 miljoen euro

Maar de deal is dus nog niet volledig afgerond. De Mexicaanse international moet zijn medische testen nog afleggen in Genk. En die testen staan deze week op de planning. Volgens Het Laatste Nieuws arriveert Arteaga woensdag in ons land.

Het gespecialiseerde Transfermarkt.com spreekt van een transferbedrag van 3,5 miljoen euro. KRC gaf eerder deze zomer al om en bij de 10 miljoen euro uit aan Dessers (4), Muñoz (4,5) en Kouassi (1,5).