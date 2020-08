BREAKING: De deal is rond! Jonathan David verlaat Gent en is met meer dan dertig miljoen euro (!) de duurste uitgaande transfer ooit!

De deal is rond én de aankondiging is gemaakt! Jonathan David verlaat KAA Gent voor een recordbedrag.

Het heeft de voorbije weken een pak voeten in de aarde gehad, maar Lille OSC heeft vanavond de transfer van Jonathan David aangekondigd.

Les Dogues betalen een slordige 32 miljoen euro voor de Canadese aanvaller. Dat weet Het Laatste Nieuws. Het bedrag kan via een constructie van bonussen zelfs oplopen tot 35 miljoen euro.

Dat is niet alleen een record voor KAA Gent, maar David is op slag de duurste uitgaande transfer ooit in de Belgische competitie.