Zo goed als rond: 'Jonathan David 'klopt' Tielemans met 2,5 miljoen euro en wordt duurste uitgaande transfer in België'

De transfersoap rond Jonathan David duurt nu al heel de zomermercato lang, maar weldra komt er een punt achter. Lille OSC en KAA Gent hebben een akkoord gesloten, waarmee alle Belgische transferrecords verbroken zullen worden.

KAA Gent zou een bedrag van 30 tot 35 miljoen voorop hebben gesteld voor hun Canadese goudhaantje, maar is uiteindelijk toch met minder tevreden. Volgens La Dernière Heure zouden de Buffalo's 27 miljoen euro ontvangen voor Jonathan David. Het Laatste Nieuws spreekt dan weer van 27,5 miljoen euro.

Tielemans en Wesley voorbij

Het bedrag is wel exclusief bonussen, dus als David bepaalde doelen in het contract haalt kan de inkomende som nog oplopen voor Gent. La DH meldt dat hij dinsdagochtend zijn medische testen gaat afleggen in het oefencentrum van zijn toekomstige werkgever.

Of het nu om een bedrag van 27 dan wel 27,5 miljoen euro gaat, het recordbedrag van Youri Tielemans verbreken doet hij gegarandeerd. In 2017 ontving Anderlecht 25 miljoen euro van Monaco en Club Brugge kreeg hetzelfde bedrag van Aston Villa voor Wesley Moraes.