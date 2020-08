OFFICIEEL: Anderlecht is Didillon kwijt en... de doelman trekt niét naar Monaco

Thomas Didillon verlaat RSC Anderlecht. De Franse doelman gaat de komende vier seizoenen het doel van Cercle Brugge verdedigen. Toch opvallend: hij passeert niét langs AS Monaco.

Cercle Brugge laat weten dat Thomas Didillon een contract voor vier seizoenen heeft getekend in het Jan Breydelstadion. De transfer op zich is geen verrassing, maar algemeen werd aangenomen dat de doelman zou worden verhuurd door AS Monaco.

De moederclub van De Vereniging zal wellicht voor (een deel van) de nodige financiën gezorgd hebben, maar het is Cercle Brugge dat de werkgever van Didillon zal worden. De Fransman moet Anderlecht nog zo'n twee à drie miljoen euro opbrengen.